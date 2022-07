Radsport

Tour de France Femmes 2022: Cecilie Uttrup Ludwig lässt Marianne Vos im Sprint stehen und gewinnt 3. Etappe

Cecilie Uttrup Ludwig hat die 3. Etappe der Tour de France Femmes für sich entschieden und damit gegen den Frust von Team FDJ angekämpft. Am Vortag verloren die Franzosen nämlich Mitfavoritin Marta Cavalli, nachdem sich diese in einem Massensturz schwer verletzt hatte. Ludwig wischte die Sorgen dank ihres Triumphs in Épernay beiseite.

00:01:46, vor einer Stunde