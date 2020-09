Attacke belohnt: So feiert Kragh Andersen den Solo-Sieg

In der Gesamtwertung verteidigte der Slowene Primoz Roglic das Gelbe Trikot vor der nächsten Bergwertung am Sonntag erneut.

"Ich habe keine Worte. Ich habe davon geträumt. Aber man weiß nicht, dass man gut genug dafür ist, bis man es geschafft hat", sagte der 26 Jahre alte Kragh Andersen in der historischen Tour-Stadt, die 1903 erster Zielort einer Etappe überhaupt gewesen war: "Ich hatte den ganzen Tag super Beine. Ich habe es einfach probiert."

Kragh Andersen hatte sich in der wilden Schlussphase der 14. Etappe entscheidend gelöst und lag im Ziel nach 194 km in der Rhone-Stadt 15 Sekunden vor dem Slowenen Luka Mezgec (Mitchelton-Scott). Bester Deutscher war der unermüdliche Kämna (Bora-hansgrohe), der kurz vor Schluss erneut attackiert hatte und letztlich 54. wurde.

Ex-Weltmeister Sagan (Slowakei) verpasste als Vierter zwar erneut den so ersehnten Etappensieg für das deutsche Bora-Team, das immensen Aufwand betrieb, meldete sich aber im Kampf um sein achtes Grünes Trikot zurück - sein großer Widersacher Sam Bennett ging am Samstag fast leer aus.

Dennoch war Kämna mit der Ausbeute für Sagan, der immer noch 43 Punkte Rückstand hat, alles andere als zufrieden. "Es ist ärgerlich, dass Kragh Andersen da noch wegfährt und gewinnt", schimpfte der 24-Jährige: "Es ist saumäßig schade, dass es so geendet hat. Am Ende ist alles explodiert. Es ist schon echt scheiße gelaufen, wenn man ehrlich ist."

Das Gelbe Trikot des Gesamtführenden verteidigte der Slowene Roglic (Jumbo-Visma) erfolgreich, der sich in der Schlussphase mit zwei knackigen Bergwertungen auf den letzten zehn Kilometern ganz weit vorne gezeigt hatte. Roglic und Co. schonten sich ansonsten weitgehend - am Sonntag sind die Gelb-Favoriten schließlich reichlich gefordert: