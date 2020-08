"Es hat sich gar nicht so schlecht angefühlt. Am letzten Berg sind wir richtig schnell gefahren, da konnte ich gut mithalten", sagte Buchmann. "Bei 100 Prozent bin ich noch nicht. Aber ich bin auf einem guten Weg. Auch die Hüfte hat gehalten. Man kann die Tour jetzt anders angehen als vor einer Woche gedacht", zeigte sich der Vorjahresvierte optimistisch.

Schachmann belegte in der Tageswertung trotz seines nicht ausgeheilten Schlüsselbeinbruchs den neunten Rang. "Das Ergebnis hat gezeigt, dass ich konkurrenzfähig bin", sagte er.

Der sportliche Leiter Enrico Poitschke deutete an, dass man mit Schachmann am letzten Berg sogar kurzzeitig auf noch mehr gehofft hatte. "Leider konnte Max dann mit Alaphilippe nicht mitgehen, aber nach seinem Schlüsselbeinbruch war das auch nicht zu erwarten. Wir haben keine Zeit verloren, können also mit dem Tag zufrieden sein", sagte Poitschke.