An der Bergwertung sind 8, 5 und 2 Bonussekunden zu holen, ehe 18,5 Kilometer zum Ziel verbleiben - die letzten sechs davon flach. Man dürfte mehr als eine halbe Minute Vorsprung am Gipfel benötigen, um als Solist sicher eine Führung bis ins Ziel zu bringen.

Bei Eurosport wird auch die 9. Etappe der Tour de France 2020 am Sonntag in voller Länge von Start bis Ziel übertragen - los geht es um 12:30 Uhr. Als Experten sind die Insider und Ex-Profis Rolf Aldag und Jens Voigt mit am Mikrofon. Im Eurosport Player könnt Ihr die Live-Übertragung der 9. Etappe auch in einem Bonus-Livestream ohne Unterbrechungen sehen!