Der Jumbo-Visma-Kapitän führt die Gesamtwertung mit 40 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) an, der am Sonntag seinen zweiten Tageserfolg bei der Tour 2020 feierte. Die beiden Slowenen haben sich vor dem zweiten Ruhetag am Montag als die bislang stärksten Fahrer im Feld erwiesen.