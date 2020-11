Der Grand Depart des "Grand Boucles" steigt wie erwartet am 26. Juni in Brest, es folgen drei weitere Etappen in der Bretagne. Die Tour 2021 wird insgesamt ganz anders verlaufen als die hügelige und wohl anspruchsvollste Große Schleife der vergangenen Jahre im Spätsommer.

Im kommenden Jahr wird es zwei Einzelzeitfahren geben: Das erste in Laval am fünften Tag, das zweite und vorentscheidende auf der vorletzten Etappe in den Weinbergen zwischen Libourne und Saint-Emilion. Gleich fünf Tagesabschnitte führen die Fahrer in die Pyrenäen, nur zwei in die Alpen. Die Tour endet nach 3383 Kilometern am 18. Juli traditionell auf den Champs-Élysées in Paris.