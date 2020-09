Es ist der längste Tag der Tour und der einzige, an dem mehr als 200 Kilometer bewältigt werden müssen. Der Etappenauftakt macht es den Fahrern noch leicht - zumindest stehen keine nennenswerten Anstiege an. Ab Kilometer 51 wird es nach dem Zwischensprint jedoch zunehmend anspruchsvoller.

Nach der Abfahrt haben es die Fahrer jedoch noch nicht hinter sich: Zwar folgen keine klassifizierten Anstiege mehr, doch es geht weiter wellig in Richtung Sarran, wo das Ziel ebenfalls am Ende einer leichten Steigung liegt.

Bei Eurosport wird auch die 12. Etappe der Tour de France 2020 am Donnerstag, 10. September in voller Länge von Start bis Ziel übertragen - los geht es um 12:00 Uhr. Als Experte sind die Insider und Ex-Profis Robert Bengsch und Jens Voigt mit am Mikrofon. Im Eurosport Player und der GCN App könnt Ihr die Live-Übertragung der 12. Etappe auch in einem Bonus-Livestream ohne Unterbrechungen sehen!