Den Fahrern bleiben aus Nizza heraus 45 Kilometer zum Einrollen, ehe der Col de la Colmiane (1500m/16,3km/6,3%) beginnt, ein langer aber recht gleichmäßiger Anstieg. Oben angekommen, stürzen sich die Fahrer in die Abfahrt und danach steht direkt der Col de Turini (1607m/14,9km/7,4%) an, der einige Rampen über zehn Prozent aufweist. Nach einer langen Abfahrt geht es auf den Col d’Eze (490m/7,8km/6,1%), bekannt von der Abschlussetappe der Fernfahrt Paris-Nizza.

Schließlich können die Profis am Col des Quatre Chemins 8, 5 und 2 Bonussekunden ergattern, die so früh im Rennen den Ausschlag über das Gelbe Trikot geben können. Vom Gipfel dieses letzten Anstiegs sind es nur noch neun Kilometer bis ins Ziel. Viele Fahrer kennen diese Etappe genau, den jede Menge Profis wohnen in Monaco oder Nizza und haben diese Straßen schon oft im Training erklommen.