Radsport

3 Wochen in 8 Minuten: Die Highlights der Tour de France 2021

Erinnern Sie sich noch an den Grand Depart in Brest? Oder an den ersten der vier Tagessiege von Mark Cavendish? Tadej Pogacars Monsterattacke in den Alpen? Nils Politts Sieg in Nimes? Hier sind die Highlights der gesamten Tour de France und aller 21 Etappen zusammengefasst in acht emotionalen Minuten!

00:07:56, vor einer Stunde