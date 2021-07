Radsport

Tour de France 2021: Pogacar lässt nochmal die Muskeln spielen - Highlights der 17. Etappe

Der Etappensieg in Gelb hat Tadej Pogacar noch gefehlt, und so schien die 17. Etappe zum gefürchteten Col du Portet von Beginn an in eine Richtung zu laufen: in die des Slowenen. Sein UAE Team Emirates kontrollierte den Abstand zu den Ausreißern und am Schlussanstieg zeigte Pogacar noch einmal, warum er als Dominator der Tour 2021 in die Geschichtsbücher eingehen wird. Hier sind die Highlights!

00:04:21, vor einer Stunde