Tour de France 2022: So schätzen die Stars um Tadej Pogacar die Strecke ein

Tour de France 2022: So schätzen die Stars um Tadej Pogacar die Strecke bei der 109. Frankreich-Rundfahrt ein, bei der es von Kopenhagen nach Paris geht. Die größten Herausforderungen dürften die Windkanten-Etappen in Dänemark, das Kopfsteinpflaster in Nordfrankreich und die Bergankünfte in Vogesen, Alpen und Pyrenäen sein. Start ist am 1. Juli 2022 - Eurosport wird alle Etappen live übertragen.

00:02:38, 15/10/2021 Am 15:27