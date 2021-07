Radsport

Tour de France 2021: Carapaz gekontert - Pogacar lässt sich seinen Sieg nicht klauen

Tadej Pogacar hat sich am Col du Portet endlich seinen ersten Tour-Etappensieg im Gelben Trikot gesichert. Der Slowene führte die Favoritengruppe im Finale hauptsächlich an, wurde dann aber doch noch von einem Angriff durch Richard Carapaz überrascht. Doch Pogacar ließ sich seinen Sieg nicht klauen und sprintete den Ecuadorianer am Ende eiskalt ab.

00:03:34, vor einer Stunde