Das letzte Teilstück der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt am Sonntag auf den Champs-Élysées in Paris "wird definitiv meine letzte Etappe bei der Tour de France und nach der Saison werde ich meine Karriere beenden", sagte Greipel im Video, das seine Mannschaft Israel Start-up Nation veröffentlichte.

"Ich bin super happy mit allem, was ich zusammen mit meinem Teamkollegen und dem Staff um mich herum erreicht habe", so Greipel weiter: "Ohne meine Teamkollegen, meinen Staff und meiner Familie hätte ich das alles nicht erreicht. Ich schaue mit einer Menge Zufriedenheit in die Zukunft."

Die letzte Chance auf seinen zwölften Etappensieg bei der Tour hat Greipel am Sonntag in Paris.

Greipel weiß, wie man auf dem Prachtboulevard der französischen Hauptstadt gewinnt: 2015 und 2016 gelang ihm dieses Kunststück zweimal in Folge. Der im Peloton nur "Gorilla" genannte Rostocker fuhr bei der diesjährigen Grand Boucle bereits vier Top-10-Resultate ein.

Greipel: Mit 40 nicht mehr im Sattel

"Ich habe das Ziel, wenn eine 4 bei meinem Alter vorne steht, nicht mehr auf dem Fahrrad zu sitzen", hatte Greipel bereits in der "ARD"-Dokumentation "Der Tanz des Gorilla" gesagt. "Das ist ein Ziel, das ich auch einhalten werde."

Sein Vertrag in der israelischen Equipe wäre noch bis 2022 gültig gewesen.

"Natürlich werde ich mich nicht vom Radsport entfernen und ihm auf irgendeine Art und Weise erhalten bleiben", kündigte Greipel an.

