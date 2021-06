Publiziert 18/06/2021 Am 09:38 GMT | Update 18/06/2021 Am 15:38 GMT

Gleichzeitig bedeutet das aber wohl, dass es nach zwei Jahren Abstinenz wohl auch dieses Jahr kein Comeback des 30-fachen Etappensiegers Mark Cavendish bei der 'Großen Schleife' geben wird.

Der 36-Jährige hatte Bennett (Deceuninck – Quick-Step) kurzfristig bei der Belgien-Rundfahrt ersetzt und dort die Schlussetappe gewonnen – im direkten Duell mit Tim Merlier (Alpecin – Fenix), einem der derzeit wohl schnellsten Männer im gesamten Peloton.

Cavendish wäre also wohl bereit gewesen, um auch bei der Tour um Spitzenergebnisse zu sprinten, erklärte aber bereits in seinem Sieger-Interview am Sonntag, dass er nicht über einen möglichen Start in Frankreich nachdenken wolle, bevor bei Bennett alles geklärt ist. Der Ire sei die unumstrittene Nummer 1 unter den Sprintern im Team und das respektiere er vollkommen.

