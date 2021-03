Publiziert 26/03/2021 Am 11:50 GMT | Update 26/03/2021 Am 11:52 GMT

Die Tour 2021 beginnt am 26. Juni in der Hafenstadt Brest in der Bretagne.

Der geplante Start im dänischen Kopenhagen wurde wegen der gleichzeitig dort stattfindenden Fußball-EM auf 2022 verschoben.

In Deutschland fand der Grand Depart letztmals 2017 in Düsseldorf statt.

(SID)

