Radsport

Tour de France 2021, 9. Etappe: Das Finale der Bergankunft nach Tignes

Das Finale der 9. Tour-de-France-Etappe nach Tignes: Solo-Sieg für Ben O'Connor an der Bergankunft und nächster Schlag von Tadej Pogacar gegen die Konkurrenz. Wähernd der Australier vom Team ag2r am Schlussanstieg alle Begleiter abhängte, ließ der Slowene im Finale mit einem Antritt die Rivalen in der Gesamtwertung stehen und baute seine Führung im Gelben Trikot weiter aus.

00:01:18, vor einer Stunde