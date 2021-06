Radsport

Tour de France 2021: Erster Sturz nach nur drei Kilometern

Hektischer Auftakt bei der Tour de France auf der 1. Etappe zwischen Brest und Landerneau am Samstag, 26. Juni 2021, auf kleinen Sträßchen in der Bretagne - und schon nach drei Kilometern kracht es an einem Fahrbahnteiler zum ersten Mal. Glücklicherweise kamen kurz nach dem Ortsausgang von Brest aber alle glimpflich davon.

00:00:46, vor 28 Minuten