Radsport

Tour de France 2021: Ineos setzt Pogacar erstmals unter Druck - Highlights der 15. Etappe

Am Ende der 15. Etappe der Tour de France verteidigte Tadej Pogacar sein Gelbes Trikot souverän. Doch unterwegs war der Slowene aufgrund einer Tempoverschärfung der Ineos Grenadiers früh isoliert und ohne Helfer auf sich allein gestellt. So musste er sich im Finale zahlreicher Angriffe erwehren, schaffte das aber scheinbar mühelos. Die Etappe ging an US-Boy Sepp Kuss. Hier sind die Highlights!

00:05:26, vor 6 Minuten