Der Franzose vom Team Cofidis gehörte wie Mollema der Ausreißergruppe des Tages an und kam als Tageselfter mehr als fünf Minuten vor dem Hauptfeld um Pogacar ins Ziel. Dadurch schob sich Martin vom neunten auf den zweiten Gesamtrang vor und wurde neben Mollema zum zweiten großen Gewinner des Tages.

Tageszweiter wurde 1:04 Minuten hinter Mollema der Österreicher Patrick Konrad (Bora – hansgrohe), der sich im Sprint des ersten Verfolgerquartetts gegen Sergio Higuita (EF Education – Nippo) durchsetzte.

Während Pogacar das Gelbe Trikot des Gesamtführenden und das Weiße des besten Nachwuchsfahrers behauptete, durfte auch Mark Cavendish (Deceuninck – Quick-Step) das Grüne Trikot des Punktbesten behalten.

Einen Wechsel gab es allerdings an der Spitze der Bergwertung: Das Gepunktete Trikot trägt nun der Kanadier Michael Woods (Israel Start-Up Nation), der in der Spitzengruppe zwölf Punkte sammelte und sich so am bisherigen Träger des Bergtrikots, Nairo Quintana (Arkéa – Samsic), vorbeischob.

Der Rennverlauf:

Nach dem Start in Carcassonne wurde es prompt schnell im Fahrerfeld. Es hagelte Attacken, doch niemand konnte sich entscheidend absetzen. Erst nach mehr als zwei Rennstunden etablierte sich im Kategorie-2-Anstieg zum Col de Montsegur die 14-köpfige Gruppe des Tages um den späteren Sieger Mollema sowie den Österreicher Patrick Konrad (Bora – hansgrohe), den Kanadier Michael Woods (Israel Start-Up Nation) und den Niederländer Wout Poels (Bahrain Victorious).

Woods und Poels duellierten sich sowohl am Montsegur, als auch am Col de la Croix des Morts und der Cote de Galinagues um die Bergpunkte, wobei Poels zehn und Woods neun Zähler einstrich. Absetzen von ihren Begleitern wollten die Beiden sich aber nicht, und so blieb die Gruppe lange beisammen. In der Abfahrt vom Galinagues-Anstieg stürzte Woods, stand aber sofort auf und war schnell wieder in der Gruppe.

Sturz in der Abfahrt: Spitzenreiter crasht in Kurve

Im Peloton dagegen wurde unter dem Diktat von Pogacars UAE Team Emirates ein ruhigeres Tempo angeschlagen, so dass der Abstand zwischen Spitze und Hauptfeld in Richtung fünf Minuten anstieg. Das sorgte dafür, dass Guillaume Martin (Cofidis) als Teil der Spitzengruppe zwischenzeitlich auf den virtuellen zweiten Gesamtrang vorrückte.

Mollema startet langes Solo

43 Kilometer vor dem Ziel lancierte dann Mollema seinen Solo-Vorstoß und ließ seine Begleiter sofort stehen, um sich bald eine Minute Vorsprung zu erarbeiten und mit diesem Polster in den letzten Anstieg zum Col de Saint-Louis als Solist in Angriff nahm, attackierte gut eine Minute hinter ihm Sergio Higuita (EF Education – Nippo) die Verfolgergruppe. Konrad ging sofort mit, aber nach 200 Metern waren auch die Anderen wieder dran. Als nächstes ritt Mattia Cattaneo (Deceuninck – Quick-Step) einen Angriff und lediglich Konrad sowie Higuita und Woods konnten folgen.

Doch auch zu viert kam man am Berg nicht mehr näher an Mollema heran, der mit weiterhin etwas mehr als einer Minute Vorsprung über den Col de Saint-Louis kam. Hinter ihm erspurtete Woods drei weitere Bergpunkte für Rang zwei und schob sich so an die Spitze des Kampfes ums Bergtrikot.

Keine Attacken im Kampf um Gelb und Podium

Während vorne zwei Verfolgergruppen hinter Mollema herjagten, kam das Favoritenfeld relativ gesittet über den letzten Bergpreis – knapp sechs Minuten nach Mollema und 4:30 Minuten hinter der zweiten Verfolgergruppe um Martin, der damit weiterhin virtuell Gesamtzweiter war. Angriff von Klassementfahrern gab es keine, UAE bestimmte weiter das Tempo.

In der Abfahrt zum Ziel sah es kurzzeitig so aus, als würden sich die beiden Verfolgergruppen hinter Mollema nochmal zusammenschließen. Dazu kam es aber nicht mehr und so fuhr der Niederländer als Solist ins Ziel, bevor 1:04 Minuten hinter ihm Konrad den Sprint um Rang zwei gewann.

