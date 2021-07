Wir sind in den Pyrenäen. Céret ist ein neuer Startort, und der erste Stop der Tour am östlichsten Rand der Pyrenäen seit 2009. Drei Anstiege der 1. Kategorie und einer der 2. sind allesamt nicht nur schwierig im Anstieg, sondern auch auf in der Abfahrt.

Nach 19 leicht ansteigenden Kilometern steht der erste, nicht kategorisierte Anstieg an, ehe bei Kilometer 67 die Sprintwertung folgt. Der erste von drei Anstiegen der 1. Kategorie heute ist der Mont Louis (1560 m; 8,4 km; 5,7 %).

Nach der Bergwertung geht's noch neun Kilometer weiter bergauf, zum Font Romeu (1783 m), ehe die 20 Kilometer lange Abfahrt folgt. Dann wartet der einzige Kategorie-2-Berg des Tages, der Col de Puymorens (1915 m; 5,8 km; 4,7 %).

Nach einer kurzen Abfahrt wartet der nächste Kategorie-1-Berg, der mythische Port d´Envalira, auf die Fahrer. Auf 2089 Metern wird an der Grenze nach Andorra der Shopping-Ort Pas de la Case passiert. Von dort aber geht es noch 300 Höhenmeter weiter.

Tour-Strecke, 15. Etappe: Über das Dach der Tour nach Andorra

Mit 2.408 Metern Passhöhe gibt es am Port d´Envalira dieses Jahr das "Souvenir Henry Desgrange", den Sonderpreis für den ersten Fahrer auf dem höchsten Gipfel der Tour. Der Anstieg ist fast elf Kilometer lang, mit im Schnitt sechs Prozent. Über die 21 Kilometer lange Abfahrt geht die Jagd in den letzten Anstieg des Tages hinein.

Der Col de Beixalis (6,4 km; 8,5 %) gehört ebenfalls zur 1. Kategorie und weist diverse Rampen im zweistelligen Prozentbereich auf. Am Gipfel gibt es Zeitgutschriften für die ersten Drei, und dann wartet eine 15 Kilometer lange, sehr, sehr technische Abfahrt ins Ziel nach Andorra La Vella.

Tour-Berge: Col de Beixalis - Über 20 Kehren auf sechs Kilometern

Tour, 15. Etappe: Prognose

Auf dieser schweren Bergetappe werden sich die Klassementfahrer sicher zeigen, zumal am Tag darauf der zweite Ruhetag ansteht. Vor allem am letzten Anstieg mit der folgenden steilen Abfahrt bieten sich Angriffe auf das Gelbe Trikot beziehungsweise auf die Konkurrenten im Kampf um das Podium an.

Der Etappensieg könnte allerdings auch an einen frühen Ausreißer gehen. Denn die Fahrer, die um das Bergtrikot kämpfen wollen, sind auf dieser Etappe auf Attacke gepolt. Die dicken Punktetöpfe an den Kategorie-1-Bergen locken.

Die Tour in Ceret und Andorra La Vella

Ceret hat seine Premiere als Etappenort. Der Biathlet und fünffache Olympiasieger Martin Fourcade wurde hier geboren. Andorra La Vella war bereits dreimal Startort einer Etappe, aber erst einmal Ziel eines Tagesabschnitts: 1964 gewann Julio Jiménez, der in den folgenden Jahren dreimal das Bergtrikot der Tour bis nach Paris tragen konnte.

Andorra an sich ist deutschen Radsport-Fans aber vor allem für ein Ereignis bekannt: Hier übernahm Jan Ullrich im Jahr 1997 auf dem Weg zu seinem Tour-de-France-Sieg das Gelbe Trikot.

