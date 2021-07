Eine Legende der Tour steht an: der Col du Tourmalet. Er führt das Peloton zur dritten Bergankunft dieser Frankreich-Rundfahrt in Luz Ardiden. Es ist der einzige Tag mit zwei Bergen der Ehrenkategorie, dafür aber sind nur 130 Kilometer zu fahren.

Zu Beginn warten zwei Wellen, darunter die erste Bergwertung des Tages, die aber nichts ist im Vergleich zu dem, was später wartet. Die Cote de Notre Dame de Pietat ist nur 2,6 km lang und 5,4% steil und gehört zur Kategorie 4.

Es folgen 45 Kilometer sachte bergauf, bis zum nächsten Anstieg der 4. Kategorie, der Cote de Loucrup - zwar nur zwei Kilometer lang, aber mit sieben Prozent einen Tick schwerer als der erste Bergpreis. Sieben Kilometer später folgt die Sprintwertung in Pouzac.

Tour-Strecke, 18. Etappe: Letzte Bergetappe über den Tourmalet

Nun geht es kontinuierlich bergan, ab Kilometer 81 in den Col du Tourmalet (2115 m, HC) hinein, der mit seinen 17 Kilometern und einer Steigung von 7,3 Prozent den Fahrern richtig weh tun wird. Der Erste auf der Passhöhe gewinnt das 5000-Euro-"Souvenir Jaques Goddet" (benannt nach dem zweiten Sportdirektor der Tour).

Nach der 18-km-Abfahrt nach Luz Saint Sauveur bleibt auf einem kurzen Flachstück kaum Zeit zur Erholung. Der Schlussanstieg nach Luz Ardiden (1726 m, HC) ist mit 13,3 Kilometern nicht ganz so lang wie der zum Tourmalet, mit durchschnittlich 7,4 Prozent aber fast genauso steil.

Tour, 18. Etappe: Prognose

Die letzte Bergetappe dieser Tour ist zugleich auch die letzte Chance für die Kletterspezialisten, Zeit im Gesamtklassement gutzumachen - vor allem in Hinblick auf das zweite Zeitfahren übermorgen. Die lange, schwere Auffahrt zum Tourmalet und natürlich auch die Schlusssteigung könnten nochmal einige Bewegung in die Gesamtwertung bringen.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) scheint nach wie vor unangreifbar, aber hinter dem Slowenen kämpft eine Handvoll Fahrer um die restlichen beiden Podiumsplätze in Paris. Zudem fällt in Luz Ardiden wohl die Entscheidung im diesmal besonders spannenden Kampf um das Bergtrikot. Gut vorstellbar, dass der Etappensieg sogar an den Mann geht, der am Ende das Gepunktete Leibchen mit nach Hause nimmt.

Die Tour in Pau und in Luz Ardiden

Pau ist - man lese und staune - zum 73. Mal Teil der Tour de France. Premiere war 1930 und von 1971 bis 1990 war die 80.000-Einwohner-Stadt am Fuße der Pyrenäen jährlich im Programm. Auch 2021 ist schon wieder das achte Jahr in Folge. Marcel Kittel gewann hier 2017 - 20 Jahre nach Erik Zabel und 40 Jahre nach Didi Thurau - eine Etappe.

Luz Ardiden, ein Bergdorf in den Hautes Pyrénées mit nicht mal tausend Einwohnern, ist zum neunten Mal dabei. Pedro Delgado feierte hier 1985 seinen ersten Erfolg bei der Tour, Miguel Indurain holte 1990 in Luz Ardiden seinen letzten Sieg.

Doch den deutschen Fans dürfte vor allem das Jahr 2003 in Erinnerung geblieben sein: Damals blieb Lance Armstrong hier an der Stofftasche eines Fans hängen und stürzte. Kurzzeitig sah es aus, als würde nun Jan Ullrich die Tour gewinnen, doch dann wartete die Favoritengruppe auf den Mann in Gelb und der lancierte sofort eine Attacke, mit der er Ullrich und Co. endgültig abschüttelt und das Rennen vorentschied.

