Radsport

Tour de France - Berge: Schwerer Alpen-Doppelpack auf der 8. Etappe unter der Lupe

Auf der 8. Etappe der Tour de France 2021 geht es erstmals in die Alpen. Die Entscheidung wird dabei an den letzten beiden Anstiegen fallen - hier das Profil in 3D. Der Col de Romme und der Col de la Colombière sind eine echte Herausforderung für die Fahrer.

00:00:58, vor 37 Minuten