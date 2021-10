Die Veranstalter der Tour sehen bereits "alle vier Jahre während der Weltmeisterschaft einen kleinen Rückgang der Zuschauerzahlen", sagte Lappartient. Die Fußball-WM sei ein Event, "das aufgrund seines enormen Gewichts Investoren anzieht, und das hat Auswirkungen auf andere Sportarten. Wir wissen, dass die Budgets der Werbetreibenden und der Medien nicht erweiterbar sind", sagte der 48-Jährige.

Auch bei weiteren internationalen Verbandspräsidenten gebe es "eine Form der Besorgnis", sagte Lappartient: "Tennis, Radsport und Golf sind vielleicht die drei am meisten betroffenen Verbände."

Der UCI-Präsident betonte aber auch, "kein Recht" zu haben sich in interne Diskussionen der FIFA einzumischen. In einem Schreiben an FIFA-Präsident Gianni Infantino wolle er dennoch seine Befürchtungen zum Ausdruck bringen, erklärte Lappartient.

Tour de France "Muss es sein?" Bora-Teamchef kritisiert Pavé-Etappe bei der Tour VOR 13 STUNDEN

Unterstützung und Solidarität erhofft sich der Franzose von der gesamten Olympischen Bewegung um das Internationale Olympische Komitee (IOC).

Das könnte Dich auch interessieren: Emotionaler Auftritt: Zuschauerin fleht um Verzeihung für Sturz

(SID)

Tour de France 2022: Der komplette Kurs von Kopenhagen bis Paris

Tour de France "Das wird ein echter Spaß!" Die Fallen der Tour 2022 unter der Lupe VOR EINEM TAG