Zu den Favoriten auf den Gesamtsieg bei der Tour de France 2022 zählen allen voran die beiden Slowenen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) und Primoz Roglic sowie dessen Teamkollege Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Ad

Die Flachetappe führt über 171,5 Kilometer von Dünkirchen durch das Hinterland nach Calais. Aber Achtung: Auf den letzten 25 Kilometern besteht entlang der Küste Windkantengefahr.

Tour de France Drei Dinge, die auffielen: Jakobsen lässt Kritiker verstummen 02/07/2022 AM 21:03

Eurosport.de begleitet die 4. Etappe der Tour de France live im Ticker.

Die 4. Etappe im Livedaten-Center mit Livetiming und allen Infos

Tour de France 2022 – Stage 4 route profile Fotocredit: Eurosport

INFO - Herzlich Willkommen!

Die 109. Tour de France findet heute nach dem Ruhetag ihren Auftakt in Frankreich. Nach der Übersetzung von Dänemark nach Frankreich steht eine weitere Flachetappe an. Die 4. Etappe führt über 171,5 Kilometer von Dünkirchen durch das Hinterland nach Calais. Die letzten 25 Kilometer führen an der Küste entlang. Hier besteht Windkantengefahr. Ansonsten deutet aber alles auf einen Massensprint hin. Los geht es hier im Liveticker ab 13:00 Uhr!

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Jakobsen nach Groenewegen-Sieg: "Bewunderung ist nach Sturz komplett weg"

Tour-Strecke, 4. Etappe: Leicht welliger Tag an der französischen Küste

Tour de France Das war knapp! Pogačar verhindert Sturz artistisch 02/07/2022 AM 15:36