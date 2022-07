Vom 1. Juli bis 24. Juli läuft die Tour de France 2022. Start ist in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen - ein Heimspiel für den Zweiten der vergangenen Tour, Jonas Vingegaard. Der 25-Jährige und Jumbo-Visma-Teamkollege Primoz Roglic wollen Tour-Doppelsieger Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) vom Thron stürzen.

Ziel nach 21 Etappen und 3346 Kilometern ist traditionell die berühmte Champs-Elyssés in der französischen Hauptstadt Paris. Wieder im Programm ist der berühmte Anstieg nach Alpe d'Huez, der am 14. Juli ansteht. Zudem wird der berüchtigte Galibier gleich zweimal überquert, zunächst am 13. und dann am 14. Juli.

Das deutsche Team bora-hansgrohe mit den Etappensieger Lennard Kämna und Nils Politt rechnet sich nach dem starken Auftritt beim Giro Chancen auf das Podium aus.

Die kompletten Ergebnisse jeder Etappe und den Endstand in den Gesamtwertungen bei der Tour de France 2022 gibt es hier:

Tour de France 2022: Der Endstand der vergangenen Tour

Platzierung Fahrer Team Zeit 1. Tadej Pogacar UAE Team Emirates 82:56:36 2. Jonas Vingegaard Team Jumbo–Visma +05:20 3. Richard Carapaz Ineos Grenadiers +07:03 4. Ben O'Connor AG2R Citroën Team +10:02 5. Wilco Kelderman Bora–Hansgrohe +10:13

Tour de France: Ergebnisse und Gesamtwertungen

Die 21 Etappen, ihre Sieger und das komplette Ergebnis findet Ihr hier auf der Übersichtsseite

Den Gesamtstand im Kampf um das Gelbe Trikot, in der Bergwertung, der Punktewertung, Nachwuchswertung und Mannschaftswertung bei der Tour de France 2022 gibt es hier im Datencenter

