Tour de France

Der Franzose, Gewinner der 19. Etappe und damit einziger französischer Tagessieger der 109. Auflage, äußerte sich in der Sportzeitung L'Equipe: "Ich weiß genau, das manche nicht an unsere Leistungen glauben, es gab viel Kritik in den letzten Tagen - es ist immer das Gleiche: dem Fahrer, der die Tour gewinnt, glaubt nie jemand. Der Radsport tut sich schwer damit, sein Image zu reinigen, das ist schade."

Auch die konkreten Zweifel an seiner eigenen Leistungsentwicklung sind dem 29-Jährigen nicht entgangen: "Ich höre, was über mich gesagt wird: 'Laporte, der kam nicht voran und jetzt gewinnt er bei der Tour'", so der Sprint- und Klassikerspezialist.

Laporte war im Winter von Cofidis zu Jumbo gewechselt und hatte im März direkt seinen ersten Sieg auf WorldTour-Niveau bei der 1. Etappe von Paris-Nizza geholt, nachdem er in den Jahren zuvor zwar über 20 Siege einfahren konnte - diese aber bei kleineren Rennen und Rundfahrten unterhalb der WorldTour.

Aus seiner Sicht sei die Kritik zu pauschal und ohne genauen Blick auf die minutiöse Herangehensweise des niederländischen Rennstalls: "Selbst jene, die den Radsport verfolgen, versuchen nicht, sich bewusst zu machen, dass eine Mannschaft mit einem solchen Budget, mit Fahrern auf diesem Niveau und ein Umfeld, wo 100 Prozent gefordert werden, vieles erklärt."

