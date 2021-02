"Von Jahr zu Jahr wird das Niveau bei unsrem Rennen höher. Wir sind sehr stolz, in diesem Jahr große Namen des Radsports am Start zu haben. Die Besetzung im Zusammenspiel mit den Etappenprofilen verspricht ein großes Spektakel", freute sich Marion Rousse, Mitorganisatorin der Rundfahrt, auf die vier Tage.

Auch wenn Titelverteidiger Nairo Quintana (Arkéa - Samsic) fehlt, ist die Tour de la Provence so gut besetzt wie noch nie in ihrer noch jungen Geschichte. Mit Tim Wellens (Lotto Soudal), der wieder von Philippe Gilbert und John Degenkolb unterstützt wird, wird etwa der Sieger des Etoile de Bessèges dabei sein. Da es am Samstag auf der Königsetappe allerdings hinauf zum Chalet Reynard geht, das auf halber Strecke des Mont Ventouxs liegt, wird es für den Belgier schwer werden, seinen zweiten Rundfahrtsieg der Saison einzutüten. Ihm käme eine witterungsbedingte Verkürzung des Schlussanstiegs sicherlich zupass.