Eine sechsköpfige Ausreißergruppe um den Deutschen Justin Wolf (Leopard) und den Dänen Niklas Eg (Uno-X) erarbeitete sich einen Vorsprung von rund sechs Minuten, der nach circa 90 Kilometern nur noch zwei Minuten betrug. Danach blieb im hügeligen Mittelteil der Etappe, in dem drei Bergwertungen platziert waren, der Abstand allerdings stabil.

Der Belgier Gil Gelders (Bingoal Pauwels Sauces WB), der als Gastfahrer bei den Profis seines Development-Teams mitfahren darf, sicherte sich zwei der vier Bergpreise des Tages und damit das erste Bergtrikot dieser Luxemburg-Rundfahrt.

Ad

Beim Zwischensprint in Mersch, den sich Wolf 25 Kilometer vor dem Ziel sicherte, war das von Quick-Step und Groupama - FDJ angeführte Feld bis auf 50 Sekunden an die noch fünf Ausreißer herangekommen. An der knapp zwei Kilometer langen und fast acht Prozent steilen Côte de Stafelter, wo Joel Suter (UAE Team Emirates) die letzte Bergwertung des Tages für sich entschied, war die Flucht elf Kilometer vor dem Ziel beendet.

WM Pogacar, Van Aert, Alaphilippe: Die WM-Aufgebote in der Übersicht VOR 4 STUNDEN

Im Finale spannten sich auch UAE Emirates und AG2R Citroën vor das mittlerweile deutlich reduzierte Feld, das geschlossen den Schlussanstieg zum Kirchberg erreichte. Der Luxemburger Kevin Geniets (Groupama - FDJ) eröffnete 2,5 Kilometer vor dem Ziel das Finale, in dem sein Teamkollege Madouas einen Kilometer später den entscheidenden Konter setzte und sich mit wenigen Sekunden Vorsprung auf Bax durch.

Das könnte Dich auch interessieren: "Vom Jäger zum Gejagten": Ullrich will ganze Geschichte auspacken

Tour-Stars Van Aert & Pogacar im Duell: Highlights vom GP Montréal

Radsport Verzweiflung im Abstiegskampf: Team Israel droht UCI mit Klage VOR 9 STUNDEN