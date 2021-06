Publiziert 11/06/2021 Am 09:04 GMT | Update 11/06/2021 Am 09:04 GMT

"Nach den Regenfällen der letzten Tage leidet Mathieu van der Poel unter einer leichten Erkältung. Obwohl er sich wirklich auf die nächsten Etappen gefreut hat, entschied die medizinische Abteilung des Teams, ihn aus dem Rennen zu nehmen, um seine Gesundheit mit Blick auf die nächsten Ziele nicht zu gefährden", schrieb das Team Alpecin – Fenix auf "Twitter".

Van der Poel hatte am Montag und Dienstag die 2. und 3. Etappe der Tour de Suisse gewonnen und daraufhin am Mittwoch und Donnerstag das Gelbe Trikot getragen. Das musste er dann auf der 5. Etappe mit Bergankunft in Leukerbad aber an Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) weiterreichen.

Zum Zeitpunkt seines Ausstiegs lag er nun am Freitagmorgen auf dem 55. Platz - 19:58 Minuten hinter Carapaz.

(SID)

