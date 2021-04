Publiziert 23/04/2021 Am 14:20 GMT | Update 23/04/2021 Am 14:23 GMT

Im Ziel hatte Felix Großschartner 34 Sekunden Vorsprung auf die beiden Iren Nicolas Roche (DSM) und Daniel Martin (Israel Start-Up Nation). Roche und Martin gehörten ebenfalls zur zunächst 16-köpfigen Gruppe des Tages gehörten.

"Es fühlt sich richtig gut an zu gewinnen, besonders so nahe an der Heimat. Nach der zweiten Etappe habe ich mir vorgenommen, einfach von Tag zu alles zu versuchen. Zweimal hat es leider nicht geklappt, aber ich habe mich nicht unterkriegen lassen. Auch heute wollten wir wieder in die Gruppe und das hat super geklappt. Am letzten Anstieg hatte ich einfach die besten Beine und habe durchgezogen. In so einem Feld zwei Wochen vor dem Giro zu gewinnen ist natürlich toll und gibt Selbstvertrauen", so Großschartner.

Mit 40 Sekunden Rückstand sicherte sich der zweimalige Tagessieger Gianni Moscon (Ineos Grenadiers), dem sich Großschartner auf der 3. Etappe noch knapp geschlagen geben musste, Sprint der Favoritengruppe den vierten Platz.

Der Brite Simon Yates (BikeExchange) verteidigte souverän sein Grünes Trikot und feierte gleich bei seiner ersten Teilnahme an der Tour of the Alps den Gesamtsieg mit 58 Sekunden Vorsprung auf den Spanier Pello Bilbao (Bahrain Victorious).

Dritter wurde mit 1:06 Minuten Rückstand der Russe Aleksandr Vlasov (Astana - Premier Tech).

