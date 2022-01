Bei seiner Rückkehr auf die Balearen-Insel nach einem Jahr Abstinenz - die Mallorca Rundfahrt fand 2021 im Mai zeitgleich mit dem Giro d`Italia statt - fuhr Emanuel Buchmann wie seine Teamkollegen ein offensives Rennen, doch gegen den Solosieger Brandon McNulty (UAE Team Emirates) hatte der gebürtige Ravensburger nichts auszurichten.

Buchmann kam mit der ersten Verfolgergruppe ins Ziel, die um Platz zwei sprintete. Und dies ist eben nicht Buchmanns Stärke. Entsprechend rollte er am Ende seiner Gruppe auf Platz neun über den Zielstrich.

"Das erste Rennen der Saison ist jetzt vorbei, und ich bin zufrieden, wie es gelaufen ist. Die Beine haben sich gut gefühlt", erklärte Buchmann nach dem Rennen.

Der 29-Jährige saß mit Ben Zwiehoff, der am Ende Zehnter wurde, in der Verfolgergruppe und hatte gemeinsam mit seinem Teamkollegen versucht, die Gruppe noch zu dezimieren. So wäre die Chance auf ein Spitzenergebnis größer gewesen, doch alle Mühen wurden nicht belohnt. "Hinter McNulty haben Ben und Emanuel versucht, die Verfolgergruppe noch mal kleiner zu machen und aufs Podest zu fahren, was ihnen letztendlich nicht gelungen ist", erklärte Jens Zemke, der Sportliche Leiter von Bora - hansgrohe.

Buchmann: "Im Sprint hatten wir keine Chance"

So beschrieb es auch Buchmann. Man sei zwar "aktiv gefahren", um noch für eine Selektion zu sorgen. "Aber im Sprint hatten wir keine Chance", so Buchmann, der sich deutlich endschnelleren Fahrern gegenübersah wie etwa Joel Suter (UAE Team Emirates), Vincenzo Albanese (Eolo - Kometa) oder auch Tim Wellens (Lotto Soudal) und Alejandro Valverde (Movistar).

Trotz des verpassten Podiumsplatzes war man im Lager von Bora - hansgrohe mit dem ersten Renntag des Jahres zufrieden.

"Wir sind ein offensives Rennen gefahren und man kann sehen, dass die Jungs gut aus dem Winter gekommen sind", so Zemke, der damit auch die beiden direkt von den Junioren in die WorldTour aufgestiegenen Luis-Joe Lührs und Cian Uijtdebroeks meinte. Beide seien "mit einer sehr guten Leistung durchgekommen", befand Zemke.

