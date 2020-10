Richard Carapaz führt in der Gesamtwertung mit 18 Sekunden vor Hugh John Carthy (EF Pro Cycling). Neuer Dritter ist Daniel Martin (Israel Start-Up Nation/ +20). Primoz Roglic fiel auf Rang vier zurück. Sein Rückstand auf Carapaz beträgt 30 Sekunden. Enric Mas (Movistar) liegt schon 1:07 Minuten hinter dem Giro-Sieger von 2019. Vor dem ersten Ruhetag zeichnet sich ein Vierkampf um den Vuelta-Sieg 2020 ab.

Etappensieger Ion Izagirre setzte sich am Schlussanstieg aus einer großen Spitzengruppe ab und erreichte als Solist die Ziellinie in Aramón Formigal. Zuvor hatte es bereits sein Bruder Gorka mit einem beherzten Angriff in der letzten Abfahrt vor der Schlusssteigung probiert. Allerdings wurde der Spanier wieder eingeholt. Kurze Zeit später attackierte Ion Izagirre. Etappenzweiter wurde Michael Woods (EF Pro Cycling/+25) vor Rui Costa (UAE Team Emirates/+25).