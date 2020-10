In der Abfahrt des Puerto de Cotefablo - der vorletzte Berg der Etappe, der 40 Kilometer vor dem Ziel überquert wurde - hatte Ineos Grenadiers das Tempo bei strömendem Regen drastisch erhöht. Im Tal befanden sich noch lediglich rund 35 Fahrer im Feld. Was der TV-Zuschauer zu dem Zeitpunkt nicht wusste: Der Mann in Rot war nicht dabei!