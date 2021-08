Schachmann beendete das zwölfte Teilstück mit mehr als 22 Minuten Rückstand auf Etappensieger Magnus Cort Nielsen (EF Education - Nippo) und wurde danach im Gesamtklassement auf Position 103 geführt.

“Maximilian hat sich die letzten Tage sehr schlecht gefühlt und konnte letzte Nacht auch gar nicht schlafen. Ihm ging es muskulär sehr schlecht und er konnte sich auch nachts nicht von der Hitze und der Belastung der Etappe erholen. Es machte also keinen Sinn, ihn heute starten zu lassen, besonders auch im Hinblick auf die übernächste Etappe mit den schweren Bergwertungen“, fügte Boras Sportlicher Leiter Steffen Radochla an.

Schachmanns Vuelta-Debüt stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Nach Platz 25 im Auftaktzeitfahren von Burgos büßte er schon auf der 2. Etappe 2:35 Minuten ein und fiel frühzeitig im Gesamtklassement weit zurück. Danach versuchte der 27-jährige sich einige Male als Ausreißer, blieb dabei aber glücklos.

“Ich habe die ersten Tage viel gelitten, aber habe noch die Hoffnung gehabt, dass meine Form besser wird. Das ist leider nicht eingetreten. Jetzt muss ich schauen, wie ich schnellstmöglich wieder zur alten Stärke zurückfinden kann“, sagte der gebürtige Berliner, der zum deutschen Aufgebot für die Straßen-Weltmeisterschaften Ende September in Flandern gehört und der am 3. Oktober sein Debüt bei Paris-Roubaix geben will.

Schachmann plant Start bei Il Lombardia

Zudem plant Schachmann noch seinen Start bei Il Lombardia, dem letzten Monument des Jahres. "Das Ziel ist es so aus der Vuelta zu kommen, dass ich noch was in mir habe für die letzten drei Saisonrennen. Dort geht es ja quasi noch dreimal um einen Jackpot“, hatte er vor dem Start der Spanien-Rundfahrt erklärt.

Nun bleiben Schachmann noch vier Wochen, um wieder in Form zu kommen.

Bei der Vuelta ist Bora - hansgrohe noch mit sieben Fahrern im Rennen. Im Gesamtklassement belegt der Österreicher Felix Großschartner derzeit den zehnten Platz.

