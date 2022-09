Den vorletzten Etappensieg der Vuelta 2022 sicherte sich Richard Carapaz: Der Olympiasieger rettete sich als Solist und letzter verbliebener Ausreißer des Tages jubelnd kurz vor den Verfolgern ins Ziel.

Zweiter wurde der Niederländer Thymen Arensman (DSM/+0:08 Sekunden), der Spanier Juan Ayuso (UAE Team Emirates/+0:13) kam als Dritter ins Ziel.

Es war der dritte Tageserfolg für den Kletterer aus Ecuador, der auch den Triumph in der Bergwertung perfekt machte.

Evenepoel kam als Sechster mit 15 Sekunden Rückstand ins Ziel und wurde dort von den Emotionen übermannt, für den 22-Jährigen ist der de facto feststehende Gesamtsieg der größte Erfolg seiner bisherigen Karriere. Nachdem er im Vorjahr beim Giro d'Italia die großen Erwartungen noch nicht erfüllen konnte und in der Schlusswoche ausschied, dominierte er nun in Spanien eindrucksvoll und nervenstark.

"Das ist ein grandioses Jahr: Ich habe in Lüttich ein Monument gewonnen, dann auch San Sebastian geholt und jetzt der erste Sieg bei einer Grand Tour", zeigte sich Evenepoel überglücklich. Er habe es nun allen seinen Kritikern gezeigt, die im letzten Jahr an ihm gezweifelt hatten und sei stolz, nun die erste große Landesrundfahrt für sein Team Quick-Step gewonnen zu haben.

Am Sonntag muss Evenepoel auf dem letzten Teilstück der 77. Vuelta noch 96,7 km von Las Rozas überstehen, um das Rote Trikot zu gewinnen. Titelverteidiger Primoz Roglic, der sich zuletzt dreimal in Folge den Gesamtsieg gesichert hatte, hatte am Mittwoch verletzungsbedingt aufgeben müssen. Im Sprintfinale am Dienstag war er folgenschwer gestürzt und hatte eine Kontroverse ausgelöst, zuvor hatte er als Zweitplatzierter im Gesamtklassement höchst aussichtsreich im Rennen gelegen.