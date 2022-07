Dann will er erstmals in seiner Karriere bei der Tour de France antreten. "Ich würde 2023 dort liebend gerne starten - egal ob als Helfer oder als Kapitän. Ich würde das Rennen gerne kennen lernen, möchte so viel wie möglich lernen, aber auch sehen, wie ich mich gegen die Besten schlagen", kündigte der 26-Jährige an.

Erst ein Jahr später soll dagegen Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) sein Tour-Debüt feiern. Der 22-jährige Belgier, der bisher bei den großen Landesrundfahrten die hohen Erwartungen noch nicht erfüllen konnte, soll 2023 nochmals den Giro d`Italia bestreiten, wie sein Teamchef Patrick Lefevere ankündigte. "Im letzten Jahr haben wir den Fehler gemacht, Remco zu früh zum Giro zu schicken. Diesen Fehler wollen wir mit der Tour nicht noch mal machen", erklärte Levefere.

Ad

So werden Hindley und Evenepoel wohl noch nicht bei der Tour 2023 aufeinandertreffen, dafür aber schon in diesem Jahr bei der Spanien-Rundfahrt. Dort will sich Evenepoel erneut als Rundfahrer beweisen - was auch mit Blick auf die Tour de France hilfreich wäre.

Tour de France Tour-Vorschau, 12. Etappe: Königsetappe zur Bergankunft in Alpe d'Huez VOR 3 STUNDEN

"Bei der Vuelta wollen wir herausfinden, wozu er im Gesamtklassement in der Lage ist", so sein Teamchef. Lefevere ist sich zwar bewusst, dass die steilen Anstiege in Spanien seinem Schützling nicht gerade auf den Leib geschneidert sind. "Aber vielleicht kann er sich auf anderen Etappen in Szene setzen. Und es gibt ja auch Zeitfahren", fügte der Belgier an.

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die auffielen: Pogacar schluckt Jumbos Köder

Mehr Infos bei radsport-news.com

Highlights: Pogacar bricht ein - Jumbo-Visma krönt Sahnetag in den Alpen

Tour de France Vom Helfer zum Hilfesuchenden: Darum verschenkte Van Aert sein Grünes Trikot VOR 15 STUNDEN