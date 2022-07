"Mein Traum wäre ein Etappensieg und ein Platz unter den besten Zehn im Gesamtklassement“, kündigte er nach seinem Sieg bei der Clasica San Sebastian an.

Geht Evenepoel bei einem Rennen an den Start, so ist er automatisch auch ein Siegkandidat. Nur in der Gesamtwertung bei den großen Landesrundfahrten klappte es bisher noch nicht so recht. Vor allem, weil er im absoluten Hochgebirge noch seine Schwächen hat.

Ad

Und in Spanien werden zahlreiche, vor allem steile Anstiege auf Evenepoel zukommen. Dass ihm die kurzen Anstiege liegen, zeigte er nicht nur mit seinen beiden Erfolgen im Baskenland, sondern auch mit seinem beeindruckenden Solosieg im Frühjahr bei Lüttich-Bastogne-Lüttich.

Lüttich - Bastogne - Lüttich Dreifachsieg - na und! Brutal ehrliche Ansage von Champion Evenepoel 25/04/2022 UM 18:47

Um an den langen Bergen stärker zu werden, hat er viel im Höhentraining in Livigno gearbeitet. Und auch an Gewicht verloren. “Je steiler der Anstieg, umso mehr macht sich das Gewicht bemerkbar. Dass ich abgenommen habe, kann mir helfen. So leicht wie im Moment, war ich im Jahr 2022 noch nie“, erklärte der 22-Jährige, der im Trainingslager viel am Mortirolo trainierte, einem der steilsten Anstiege in Italien.

“Im Training habe ich gemerkt, dass ich mich schnell an die steilen Anstiege gewöhne. Und trotz meiner Gewichtsabnahme habe ich nichts an meiner Explosivität verloren“, freute sich Evenepoel.

Das könnte Dich auch interessieren: Bauhaus schrammt hauchdünn am Auftaktsieg vorbei

Evenepoel mit Solo zum Sieg - Massensturz überschattet Klassiker

Baskenland-Rundfahrt Gelb am Schlusstag verloren: Evenepoel verpasst Gesamtsieg 09/04/2022 UM 15:49