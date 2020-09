Nach vier zweiten Plätzen in WM-Zeitfahren hat Anna van der Breggen zum Auftakt der Straßen-WM in Imola erstmals die Goldmedaille im Kampf gegen die Uhr gewonnen. Die 30-jährige Niederländerin setzte sich über 31,7 Kilometer mit Start und Ziel auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari in der Zeit von 40:20 Minuten durch und war damit 15 Sekunden schneller als die Schweizerin Marlen Reusser, die Silber gewann.