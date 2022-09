"Es ist eine lange, ermüdende Reise, aber das gehört dazu“, sagte der Niederländer, der am Mittwoch nach starker Vorstellung den GP de Wallonie gewonnen hatte, bei einer Pressekonferenz.

Dabei kündigte van der Poel auch an, dass er nicht nur am 25. September das WM-Straßenrennen, sondern schon zuvor am 21. September gemeinsam mit Daan Hoole, Bauke Mollema, Riejanne Markus, Ellen van Dijk und Annemiek van Vleuten die Mixed-Staffel bestreiten werde.

“Eigentlich hat mich Annemiek dazu überredet“, erklärte der 27-Jährige lachend und fügte an: “Aber ich selbst hatte Koos (Moerenhout, niederländischer Bondscoach, Anm. d. Red.) gegenüber bereits angedeutet, dass mir das gefallen könnte. Ihm gefiel die Idee auch, weil es einen weiteren Fahrer erspart.“

