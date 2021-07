Nach 500 m hatte der Deutschland-Achter das Feld noch angeführt, es entwickelte sich in der Folge ein packendes und hochklassiges Finale der besten drei Teams. Deutschland ging als Dritter in die finalen 500 m und griff noch einmal an. Zum Sprung auf Platz eins reichte es aber nicht mehr.

Die Mannschaft von Bundestrainer Uwe Bender, die zuletzt dreimal in Folge WM-Gold gewonnen hatte, war bei der EM im Frühjahr mit Platz vier enttäuschend ins olympische Jahr gestartet, steigerte sich bei den folgenden Weltcups aber deutlich. Am vergangenen Freitag war der Achter mit einem überzeugenden Auftritt auf direktem Weg in den Endlauf eingezogen.

Für den DRV endeten enttäuschende Sommerspiele mit "nur" zwei Silbermedaillen. Der Achter, seit dem Olympiasieg 1960 in Rom das deutsche Flaggschiff, war mit Johannes Weißenfeld, Laurits Follert, Olaf Roggensack, Torben Johannesen, Jakob Schneider, Malte Jakschik, Richard Schmidt, Ocik und Steuermann Martin Sauer selbstbewusst ins Rennen gegangen, konnte die ersten Spiele seit Peking 2008 ohne deutsches Ruder-Gold aber nicht verhindern.

Der Frauen-Doppelvierer fuhr nach einem dramatischen Endspurt am Podest vorbei. Jonathan Rommelmann/Jason Osborne sicherten sich im leichten Doppelzweier dagegen Silber.

Zeidler gewinnt B-Finale

Einen Tag nach dem überraschenden Aus im Halbfinale hat sich Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler (Ingolstadt) mit einem Sieg aus Tokio verabschiedet. Der 25-Jährige gewann das B-Finale im Einer souverän und beendete die Olympischen Spiele auf dem siebten Platz. Im Ziel schüttelte der Dominator der vergangenen Jahre den Kopf.

"Gestern diese Zusammenkunft von unglücklichen Umständen, nicht mehr in der Lage zu sein, dieses Rennen zu Ende zu fahren, in einem Stil, in dem ich es sonst hätte zu Ende fahren können, ist einfach niederschmetternd. Ich war heute ganz sicherlich nicht auf der Höhe, es ist ein sehr schwacher Trost das B-Finale zu gewinnen", sagte Zeidler im "ZDF".

Am Donnerstag war der zweimalige Europameister bei schwierigen Bedingungen unerwartet nach Platz vier im Halbfinale ausgeschieden. Der Ex-Schwimmer, der erst 2016 zum Rudern gewechselt war, galt im Vorfeld der Spiele als eine der größten Goldhoffnungen des Deutschen Ruderverbandes (DRV).

(SID)

