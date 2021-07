"In die Regattastrecke habe ich mich ein bisschen verliebt", sagt Heino Zeidler.

"Es ist immer Wind, dieser Wind würde bei uns aber viel höhere Wellen schlagen." Weil die Wellen in der Bucht von Tokio recht klein bleiben, seien die Bedingungen "auf alle Fälle ruderbar", erklärt er. Nur der Seitenwind sorge für Schwierigkeiten. "Aber so lange der Wind so bleibt, ist das kein Problem", erklärt der Trainer des 25-Jährigen.

Für den kommenden Montag soll aber ein Taifun aufziehen, weswegen die Viertelfinalrennen auf den Sonntag vorverlegt wurden.

Für Heino Zeidler ist das ein Vorteil für seinen Schützling. "Wir brauchen nicht so viel Erholung, Olli ist stark genug", sagt Heino Zeidler. "Er kann auch zwei Rennen an einem Tag fahren."

Laut Heino Zeidler seien Wasser und Bedingungen die einzigen Stolpersteine auf dem Weg zum Erfolg. Und wenn die Veranstalter an dieser Stelle korrigierend eingreifen, dann komme das Oliver Zeidler entgegen.

Team Zeidler mit Auslosung zufrieden

Nach dem souveränen Sieg im Vorlauf sind die Zeidlers mit der Auslosung für das Viertelfinale zufrieden. Zeidler kämpft mit Mohammed Al-Khafaji (Ägypten), Lucas Verthein Ferreira (Brasilien), Jordan Parry (Neuseeland), Mindaugas Griskonis (Litauen) und Cris Nievarez (Philippinen) um das Ticket fürs Halbfinale.

Der Litauer Griskonis gilt als stärkster Konkurrent in diesem Rennen. "Es ist eine durchaus lösbare Aufgabe", sagt Heino Zeidler. "Das Ziel ist es, morgen wieder zu dominieren und den Lauf zu gewinnen."

Ruder-Goldfavorit Zeidler gewinnt ersten Lauf

