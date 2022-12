Zweiter wurde der Schweizer Noe Ponti (21,96) vor Szebasztian Szabo aus Ungarn (21,98).

Anna Elendt und Lucas Matzerath erreichten jeweils das Finale über 100 m Brust. Die 21 Jahre alte Elendt, die im Juni auf der Langbahn WM-Silber gewonnen hatte, schlug im Halbfinale als insgesamt Achte in 1:04,46 Minuten an. Matzerath wurde Siebter (57,04 Sekunden). Die Finals finden am Donnerstag statt.

Ad

Zuvor war die Mixed-Staffel mit Elendt, Ole Braunschweig, Angelina Köhler und Kusch über die 4x50 Meter Lagen im Finale aufgrund eines Wechselfehlers disqualifiziert worden. Die deutschen Schwimmer hatten als Vierte angeschlagen. "Natürlich ärgert einen das, auch ein vierter Platz wäre ein schöne Sache gewesen", sagte Kusch: "Aber wir waren uns vorher einig, dass wir volles Risiko gehen wollen im Kampf um eine Medaille."

Schwimmen Weltcup: Schwimmstars um Wellbrock setzten Zeichen für Inklusion UPDATE 19/10/2022 UM 11:51 UHR

Den Sieg sicherten sich die USA in Weltrekordzeit (1:35,15 Minuten) vor Italien (1:36,01) und Kanada (1:36,93). Josha Salchow schied nach den Vorläufen über 100 m Freistil auf Rang 19 aus (47,11 Sekunden).

Insgesamt ist der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) in Melbourne mit acht Athletinnen und Athleten vertreten. Titelverteidiger Florian Wellbrock wie auch Isabel Gose und Lukas Märtens (alle Magdeburg) fehlen.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Zwei Weltrekorde in einer Woche: Ledecky trumpft mächtig auf

(SID)

Fünf Mal Gold! Die Highlights von Schwimm-Dominator Dressel

Schwimmen Schwimmerin postet Medaillenfoto - Reaktionen machen sie "fassungslos" UPDATE 30/08/2022 UM 07:37 UHR