Im Vorlauf hatte der 24-Jährige aus Neckarsulm aufhorchen lassen, als er seine Bestzeit um fast zwei Sekunden verbesserte und alle Favoriten hinter sich ließ. Er ist damit der schnellste Deutsche über diese Strecke nach Weltrekordler Paul Biedermann.

Zeitgleich mit Mühlleitner belegte der Österreicher Felix Auböck ebenfalls Rang vier.

Der Amerikaner Chase Kalisz hatte zuvor das erste Schwimm-Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio gewonnen. Der Weltmeister von 2017 schlug im Finale über 400 m Lagen in 4:09,42 Minuten als Erster an. Silber ging an seinen Landsmann Jay Litherland vor dem Australier Brendon Smith.

Topfavorit Daiya Seto (Japan) war ebenso wie der Elmshorner Jacob Heidtmann bereits im Vorlauf ausgeschieden. In Tokio werden 35 Goldmedaillen im Becken des Aquatics Centre vergeben.

Mehr in Kürze!

