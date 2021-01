"Marco hat es sich verdient, er ist heute richtig gut gefahren. Auch schon in Zagreb, da war das Hundertstelglück auf meiner Seite", sagte der Münchner im "ORF". "Heute hat es für Marco gepasst und Österreichs Ehre ist wieder gerettet. Ich habe in Zagreb gemerkt: He, es ist absolut etwas menschliches, ein Rennen zu gewinnen. Es ist absolut nicht unmöglich."