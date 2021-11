"Nach einem Fehler im Super-G rutschte ich durch die Fangnetze und blieb im Wald liegen“, schrieb der dreifache Weltcupsieger.

Die Diagnose ergab "eine Ellbogen-Verletzung mit abgerissenem Trizeps, eine Fraktur des Schienbeins und eine große Wunde im Oberschenkel, verursacht von einem darin steckenden Ast".

Der Franzose berichtete zudem, dass es ihn auch noch schlimmer hätte treffen können: "Ich hatte enormes Glück im Unglück, dass keine lebenswichtigen Körperteile in Mitleidenschaft gezogen wurden. Das ist das Wichtigste." Inzwischen befindet sich Théaux nach zwei Operationen in den USA wieder in der Heimat.

Nach einer kurzen Saison 2020 ist nun auch die kommende Saison für den 37-Jährigen gelaufen. "Es tut mir für Seb, meinen Techniker und meine Trainer. Über ein Jahr lang haben wir großartige Arbeit geleistet, um wieder auf das Top-Niveau zu kommen. Alle Ampeln standen auf grün, mein Gefühl war sehr gut und die Zeiten auch. Das ist jedoch das harte Gesetz des Lebens", so Théaux nach der Diagnose.

