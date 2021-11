Vom österreichischen Skiverband gab es bisher keine Stellungnahme.

Die Technik-Spezialistin belegte in der vergangenen Saison den 15. Platz in der Slalomwertung des Gesamtweltcups und erreichte in ihrer Karriere zwei Mal das Podest, zuletzt in Crans Montana als Zweite der Kombination im Februar 2020.

Beim Start der diesjährigen Saison in Levi war 24-Jährige am Start, schied dort aber im ersten Rennen bereits in der Qualifikation und im zweiten Rennen im ersten Durchgang aus.

