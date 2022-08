"In den letzten drei Jahren fragte ich mich, was die größte Herausforderung ist", schreibt Sasaki auf der Crowdfunding-Seite, mit der er sich seinen Comeback-Traum verwirklichen möchte.

"Tief in meinem Herzen wusste ich, was das war, bis jetzt hatte ich aber nicht den Mut dazu, es auszusprechen: Es ist die Rückkehr in die Welt des Rennsports", unterstreicht er dort: "Ich zelebriere, dass ich nach acht Jahren Pause meine zweite Karriere beginnen kann. Ich freue mich, zurück zu sein im weißen Zirkus."

Besser hätte er in sein Vorhaben nicht starten können. Immerhin behauptete sich der Routinier in seinem ersten Rennen seit über acht Jahren gegen die Youngster der heutigen Zeit. Dabei gelang ihm sogar ein eindrucksvolles Comeback.

Während er im ersten Durchgang noch abgeschlagen mit 1,56 Sekunden Rückstand auf dem siebten Rang lag, stellte er im zweiten Lauf seine Qualitäten unter Beweis und verwies per Lauf-Bestzeit (Großbritannien/+0,05 Sekunden) und Lokalmatador Bautista Alonso (+0,07 Sek.) auf die Plätze.

Startschuss für den olympischen Traum

Wie ein weiterer Blick auf seine Crowdfunding-Seite verrät, war sein Comeback-Triumph in Argentinien ein erster Schritt auf einem langen Weg.

Sein Ziel formuliert der Japaner nämlich klar: Die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo: "Ich bin dabei, meine olympische Reise zu beginnen. Ich habe den Wunsch."

Um in vier Jahren im Zeichen der olympischen Ringe antreten zu können, benötigt er aber unbedingt noch weitere finanzielle Unterstützung. "Es ist zu viel für mich, all diese Kosten allein durch Sponsorengelder zu decken."

Drei Podestplätze: Sasaki ist Japans Rekordmann

Mit 143 Einsätzen im Weltcup und drei Podestplätzen ist Sasaki der erfolgreichste Fahrer der japanischen Weltcup-Geschichte.

Im Januar 2003 stieß der Slalom-Spezialist zum ersten Mal ins Rampenlicht vor, als er in Wengen sensationell auf den zweiten Rang fuhr. Auch damals ging er mit einer hohen Startnummer ins Rennen (65). 2005/06 wiederholte er diesen Erfolg und raste in Schladming und Shigakogen gleich zweimal auf den zweiten Platz.

Sasaki nahm darüber hinaus zwischen 2002 und 2014 an vier Olympischen Spielen teil. In Vancouver erzielte er mit Platz 18 im Slalom sein bestes Ergebnis. Sollte ihm die Finanzierung und letztlich auch die sportliche Umsetzung seines Traums gelingen, würde der 40-Jährige Rückkehrer in Mailand zum fünften Mal in seiner Laufbahn als olympischer Athlet auftreten.

