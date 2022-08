2021 hielt er noch die große Kristallkugel in der Hand, in diesem Jahr hat er nach eigener Aussage keine Chance auf den Gesamtweltcup. Wie kann das sein? "Grund ist der Rennkalender", sagt Pinturault bei einem Sponsorentermin in Bozen.

"Wenn du um die große Kristallkugel fahren willst, muss du drei Disziplinen machen. Für die Techniker wie mich sind das Riesenslalom, Slalom und Super-G. Für die Speed-Spezialisten sind es dagegen Abfahrt, Super-G und Riesentorlauf", erklärte der Franzose und rechnete dann vor:

"Die Speed-Fahrer haben in dieser Saison 31 Rennen zur Verfügung, während die Techniker nur auf 27 kommen. Das ist ein Unterschied von 400 Punkten und der Grund, warum ich sage, dass ich keine Chance auf den Gesamtweltcup habe."

Eine klare Spitze in Richtung der FIS, die den Rennkalender Jahr für Jahr zusammenstellt.

Pinturault: Klimawandel macht Ski-Sport Sorgen

In den kommenden Jahren wird sich nach Meinung von Pinturault ohnehin einiges am Rennkalende verändern.

Grund ist der Klimawandel, der für immer wärmere Temperaturen und schmelzende Gletscher sorgt.

"Unseren Sport trifft es besonders hart", so der Kombinations-Weltmeister von 2019: "Es wird für uns immer schwerer, in den warmen Monaten zu trainieren. Deshalb denke ich, dass auch der Rennkalender in naher Zukunft modifiziert werden muss, vor allem was die Events im Herbst anbelangt”, sagt Pinturault, der sich sich bewusst sei, dass Profisport nicht das Beste für die Umwelt sei, andererseits aber die Strahlkraft besitze, viel zu bewegen.

