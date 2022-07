Ursprünglich sah vieles nach dem Beginn einer großen Karriere aus.

2017 wurde Alice Merryweather Abfahrts-Weltmeisterin bei den Juniorinnen, zwei Mal fuhr sie im Weltcup in die Top 10.

Ad

Dann folgte der erste Schicksalsschlag: 2020 gab die US-Amerikanerin bekannt, dass sie an einer Essstörung leidet.

Ski Alpin Wahl mit Folgen: DSV zieht gegen FIS vor Gericht 24/06/2022 AM 09:13

Merryweather bekämpfte die Krankheit erfolgreich und wollte im vergangenen Winter wieder voll angreifen.

Im Training in Saas Fee folgt dann der nächste bittere Rückschlag: Die 25-Jährige stürzte schwer und zog sich dabei ernsthafte Verletzungen zu.

Die Diagnose bestätigte schlimmste Befürchtungen: Das Schien- und Wadenbein waren gebrochen, das Kreuzband und der Meniskus gerissen.

Merryweather mittlerweile auf gutem Weg

Nun hat das Ski-Ass die letzte von vier Operationen hinter sich gebracht. Wie das US-Ski-Team mitteilte, befindet sich die Athletin auf dem Weg der Besserung.

"Während ihrer gesamten Reha hat Alice bewiesen, dass sie unverwüstlich ist“, schrieb der Verband und fügte hinzu: "Du schaffst das, Al!"

Auch die Sportlerin selbst meldete sich in den sozialen Medien: "Die Operation war ein Erfolg. Vielen Dank für die netten Worte. Ich habe die beste Unterstützung in der ganzen Welt", so Merryweather.

Ob das Talent bereits in der kommenden Saison ihr Comeback im Weltcup geben kann, bleibt aber zweifelhaft.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Kritik an der FIS: Pinturault schreibt Gesamtweltcup schon ab

EM-Viertelfinaleinzug: Für "unkaputtbare" DFB-Damen jetzt "alles möglich"

Ski Alpin Ski-Legende Hirscher sorgt bei Rodeo für Überraschung 18/06/2022 AM 18:42