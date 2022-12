Ski Alpin

Beaver Creek: Atle Lie McGrath und Lucas Braathen brillieren im Super-G auf der Birds of Prey

Die Norweger Atle Lie McGrath und Lucas Braathen sorgen bei ihrem ersten Weltcup-Super-G gleich für mächtig Furore. Auf der anspruchsvollen "Birds of Prey" in Beaver Creek schieben sich die beiden Youngsters auf einem tückisch geseteckten Kurs in die Top sieben. Hier gibt es die Läufe von McGrath und Braathen im Video.

